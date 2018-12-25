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16:50

Москвичам запретили есть много мандаринов

общество еда

16:50

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Фото: depositphotos/format35

Чтобы не нанести вред здоровью, в день можно съедать около четырех мандаринов, сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, определенной нормы нет, однако есть здравый смысл, и съедать килограмм за раз точно нельзя, передает РИА Новости. Кроме того, если у человека когда-либо были аллергические реакции на цитрусовые, то нужно исключить полностью.

В начале декабря Антонина Стародубова дала советы по новогоднему столу. По ее словам, стол должен быть ярким, разноцветным. Специалист пояснила, что благодаря красивой сервировке положительных эмоций от приема пищи становится больше. А они поспособствуют пищеварению, выделению необходимых ферментов и лучшему перевариванию пищи.

Стародубова порекомендовала поставить на новогодний стол яркие и полезные фрукты и овощи: мандарины, апельсины, зеленые яблоки, красные помидоры, разноцветный сладкий перец.

Что стоит есть за новогодним столом, рассказал и главный Дед Мороз страны. Новогодний волшебник посоветовал не переедать на праздниках. Он также призвал россиян не экономить на себе и включить в новогоднее меню больше полезных фруктов, овощных салатов и орехов.

общество еда

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