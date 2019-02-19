Жители Курил выступили против передачи островов Японии

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Большинство жителей южных островов Курильской гряды против передачи Японии данных земель, следует из опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Как подчеркивают социологи, позиция местных жителей однозначна. Россия не должна передавать Японии южные острова, так считают 96% опрошенных. При этом данной позиции придерживаются люди разных возрастов и на разных островах архипелага.

Мнение населения Курильских островов читается устойчивым, так как подтверждено предыдущим социологическим исследованием. Оно было проведено в конце января 2019 года.

Сообщается, что исследование проводили с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп более 50 интервьюеров в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей. Было опрошено 7 тысяч 695 человек старше 18 лет .

По итогам опроса сахалинскими депутатами был принят текст заявления о позиции островного парламента по неприкосновенности островов и территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что 77% россиян выступили против передачи четырех южных островов Курильской гряды. Аргументом респондентов стало то, что вопрос уже решен, и острова принадлежат России.

Япония, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение этих островов в Токио назвали условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва придерживается позиции, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.