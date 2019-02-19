Жители Курил выступили против передачи островов Японии

Большинство жителей южных островов Курильской гряды против передачи Японии данных земель, следует из опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.
Как подчеркивают социологи, позиция местных жителей однозначна. Россия не должна передавать Японии южные острова, так считают 96% опрошенных. При этом данной позиции придерживаются люди разных возрастов и на разных островах архипелага.
Мнение населения Курильских островов читается устойчивым, так как подтверждено предыдущим социологическим исследованием. Оно было проведено в конце января 2019 года.
Сообщается, что исследование проводили с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп более 50 интервьюеров в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей. Было опрошено 7 тысяч 695 человек старше 18 лет .
По итогам опроса сахалинскими депутатами был принят текст заявления о позиции островного парламента по неприкосновенности островов и территориальной целостности страны.
Ранее сообщалось, что 77% россиян выступили против передачи четырех южных островов Курильской гряды. Аргументом респондентов стало то, что вопрос уже решен, и острова принадлежат России.
Япония, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение этих островов в Токио назвали условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Москва придерживается позиции, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.