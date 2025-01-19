Празднование Крещения началось у Главного храма ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Празднование Крещения Господня началось у Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство", – говорится в сообщении.

После богослужения, участие в котором приняли военные, члены их семей, жители Москвы и Московской области, состоялось освящение купелей рядом с Южными воротами храма. Отмечается, что окунуться сможет каждый. Купели могут принять одновременно 14 человек.

"Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", – добавляется в сообщении.

В воскресенье, 19 января, в Главном храме ВС РФ также состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. Ее набрать сможет каждый желающий.

Москвичи могут окунуться на 42 специально обустроенных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан до 18:00 19 января.

Специалисты заранее провели большую подготовительную работу: водолазы и спасатели обследовали места купаний и обустроили к ним удобные подходы. Также была организована вся необходимая инфраструктура, включая пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

