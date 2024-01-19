Правительство РФ продлило меры соцподдержки медработников, помогающих участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры социальной поддержки медработников, оказывающих помощь участникам спецоперации, продолжат действовать в 2024 году. Решение об этом принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В опубликованном на сайте правительства документе говорится, что конкретный размер выплат определяется должностью и стажем сотрудника. Максимальная сумма финансовой ежемесячной поддержки составит 100 тысяч рублей.

Меры соцподдержки распространяются на руководителей медорганизаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов, а также врачей скорой и неотложной медпомощи и судмедэкспертов.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие медицинской отрасли в России является приоритетной задачей. Он уточнил, что за последние годы были созданы десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, почти 2 тысячи фельшерско-акушерских пунктов, приобретено самое современное оборудование, закуплено более 14 тысяч автомобилей для врачей поликлиник.



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