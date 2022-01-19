В РФ предложили ужесточить наказание за применение насилия для повторно судимых

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В России предложили ужесточить наказание для повторно судимых за преступления, совершенные с применением насилия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Согласно юридическим терминам, побоями считаются насильственные действия, которые не причинили вреда здоровью человека. К ним относятся пощечины, удары кулаком или любое применение силы.
"Сейчас система наказания за подобное двухступенчатая. За первое деяние такого рода грозит административная ответственность. В частности, штраф от 5 000 до 30 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность: штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев или арест на срок до 3 месяцев", – говорится в сообщении.
Однако в третий раз наказание не возрастает, а рецидивиста привлекают к административной ответственности.
В связи с этим правительство РФ подготовило поправки в Уголовный кодекс. Согласно документу, в третий и более раз обвиняемому в побоях будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до 6 месяцев.
Однако Верховный суд считает, что принятие документа может вызвать сложности в практическом применении. По информации ведомства, в каждом конкретном случае придется устанавливать, было ли преступление, за которое имеется судимость у человека, связано с насилием.
Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.
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