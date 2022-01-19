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Общество

14:50

Митрополит рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через святую воду

общество религия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бог может уберечь от заражения коронавирусом верующих через святыни, в том числе святую воду. Об этом рассказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков) в интервью РИА Новости.

"Я верю, что Бог может сделать так, чтобы люди, принимая святыню, в том числе святую воду, с благоговением и молитвой, не заражались", – отметил митрополит.

Священнослужитель также подчеркнул, что посуда в храмах дезинфицируется либо же используется одноразовая посуда. Святая вода хранится в храмах в продезинфицированной таре.

Митрополит отметил, что освящать воду стоит в водоемах с питьевой водой.

"Знаю, что в средиземноморских странах, в прибрежных городах, освящают Средиземное море. Но, несмотря на то что вода становится святой, пить ее вряд ли представляется возможным. Она освящается в знак того, что все творение Божие освящено, что вода приобретает особую благодать через это действие", – заключил митрополит Амвросий (Ермаков).

Ранее в Русской православной церкви призвали к осторожности при совершении крещенских купаний. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что сейчас нежелательны массовые скопления людей.

Москвичам рассказали, как проходят крещенские купания

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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