Эксперт рассказала, как достичь поставленных целей в новом году

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Чтобы достичь поставленных целей и не бросить мечты на полпути, следует четко определить свои желания, записывать планы и найти единомышленников. Об этом Москве 24 рассказала карьерный эксперт столичного центра "Моя работа" Галина Чемоданова.
По ее словам, самое важное в этом вопросе – услышать собственные желания, понять не навязаны ли они соцсетями, прессой или близкими людьми.
"Чтобы не ошибиться в выборе, задайте себе вопрос: а правда ли мне это нужно? Представьте, что достигли поставленной цели, и поймите, что чувствуете: стали ли вы счастливей, какую роль играет это достижение в вашей жизни, стоило ли оно приложенных усилий", – объяснила Чемоданова.
После того как человек определился со своими целями, ему следует составить четкий план действий: что и когда нужно сделать, чтобы достичь желаемого. Нужно его записать и положить на видном месте, чтобы регулярно сверяться с дедлайнами и отслеживать свой прогресс.
Нелишним будет рассказать о планах близким – это подстегнет лучше и усерднее работать, чтобы показать себя в хорошем свете, а также найти единомышленников. С последними можно обмениваться опытом, поддерживать друг друга. Общение с ними стимулирует и здоровую конкуренцию.
"В психологии это называют эффектом социальной фасилитации, или, иначе, улучшением результатов в присутствии других людей", – отметила эксперт.
Помочь с реализацией карьерных целей могут и в центре "Моя работа", заключила она. Для этого нужно записаться на прием в одном из 57 столичных отделений.
Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия были опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха. Они призваны научить горожан правильно презентовать себя на собеседовании и выстраивать коммуникацию с работодателем, повысить их мотивацию.
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