Россияне назвали причины отказа в должности на собеседовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне рассказали о наиболее сложных собеседованиях, которые они проходили, а также о самых частых причинах отказа в приеме на работу. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром сервиса "Зарплата.ру".

Около половины участников опроса рассказали, что искали работу в этом году. Так, 38% указали, что делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% попали под сокращение, 12% рассказали о закрытии организации, в которой работали, из-за пандемии коронавируса. Около 28% респондентов искали новую работу, чтобы сменить сферу деятельности.

В ходе опроса треть участников отметили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании.

Самые сложные вопросы, по данным респондентов, встречаются на собеседованиях для менеджеров, рекламных агентов, сотрудников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, специалистов в области PR, маркетологов, журналистов и секретарей.

Как показал опрос, наиболее распространенными причинами отказа на собеседовании являются несоответствие ожиданий по зарплате, о такой проблеме рассказали 35% респондентов, 30% назвали отсутствие опыта, частая смена работы – 15%, слишком компетентный кандидат для должности – 8%.

В опросе поучаствовали 1 670 граждан РФ.

Ранее эксперты центра занятости "Моя работа", среди которых профессиональные психологи и HR-специалисты, рассказали, что страхи, стереотипы, негативные установки и эмоциональные переживания зачастую мешают кандидатам объективно оценивать свои силы, совершать взвешенные решения, выгодно себя преподносить и в итоге справляться с непростой задачей трудоустройства и успешного карьерного развития.