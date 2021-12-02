Россияне назвали причины отказа в должности на собеседовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне рассказали о наиболее сложных собеседованиях, которые они проходили, а также о самых частых причинах отказа в приеме на работу. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром сервиса "Зарплата.ру".
Около половины участников опроса рассказали, что искали работу в этом году. Так, 38% указали, что делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% попали под сокращение, 12% рассказали о закрытии организации, в которой работали, из-за пандемии коронавируса. Около 28% респондентов искали новую работу, чтобы сменить сферу деятельности.
В ходе опроса треть участников отметили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании.
Самые сложные вопросы, по данным респондентов, встречаются на собеседованиях для менеджеров, рекламных агентов, сотрудников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, специалистов в области PR, маркетологов, журналистов и секретарей.
Как показал опрос, наиболее распространенными причинами отказа на собеседовании являются несоответствие ожиданий по зарплате, о такой проблеме рассказали 35% респондентов, 30% назвали отсутствие опыта, частая смена работы – 15%, слишком компетентный кандидат для должности – 8%.
В опросе поучаствовали 1 670 граждан РФ.
Ранее эксперты центра занятости "Моя работа", среди которых профессиональные психологи и HR-специалисты, рассказали, что страхи, стереотипы, негативные установки и эмоциональные переживания зачастую мешают кандидатам объективно оценивать свои силы, совершать взвешенные решения, выгодно себя преподносить и в итоге справляться с непростой задачей трудоустройства и успешного карьерного развития.
"Жизнь в большом городе": "дресс-код в школах и на работе"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: