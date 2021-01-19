Телеканал Москва 24 угостил горожан горячим чаем

Ведущие телеканала Москва 24 раздали горячий чай прохожим

Представители редакции телеканала Москва 24 раздали горячий чай пешеходам на Садовом кольце. В акции приняли участие ведущие Иван Базанов и Яна Ромашкина.

Журналисты разливали для прохожих горячие напитки и укрывали их пледами с символикой канала. Свой чай и накидку получила и корреспондент канала Кристина Страхова.

Во вторник, 19 января, температура воздуха в Москве сохраняется на уровне 11–13 градусов мороза. Кроме того, синоптики предупредили горожан о ветре, который движется со скоростью 2–7 метров в секунду.

Как сообщили в Гидрометцентре, на текущей неделе в европейской части России ожидается сильное потепление. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, резкое повышение температуры произойдет в четверг. Аномальная погода сохранится до субботы.

