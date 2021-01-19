Депутат МГД: школьники возвращаются в классы с соблюдением всех мер предосторожности

18:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные школьники возвращаются в классы на очное обучение, соблюдая все необходимые меры предосторожности от коронавируса, заявила депутат Мосгордумы, директор столичной школы № 2098 Надежда Перфилова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Школы начинают работу в обычном режиме. Сегодня в классы пришли все ученики – и младшая школа, и старшая. При этом все уроки, как и прежде, будут проводиться с соблюдением эпидемических требований. За вторую четверть, когда в очном режиме учились только младшие школьники, уже отработаны все необходимые меры предосторожности. Мы, как и раньше, будем уделять большое внимание соблюдению социальной дистанции. При выявленных случаях инфицирования коронавирусом у детей или педагога класс будет временно возвращаться к дистанционному формату. Рисковать здоровьем ни учеников и их родителей, ни учителей нельзя", – сказала депутат.
По словам Перфиловой, чрезвычайно эффективной мерой для сокращения контактов в школах стало разделение учеников на потоки.
"Это обезопасило как учеников, так и трудовые коллективы. Дистанционное обучение было временной, но эффективной мерой, и это дало возможность сохранить привычные условия для младшеклассников, а учащихся старшей школы оградить от рисков заболевания коронавирусной инфекцией", – заявила парламентарий.
По мнению Перфиловой, постепенно московская система образования возвращается к обычному ритму работы. Так, транспортные карты школьников были разблокированы и они снова могут пользоваться льготным проездом. Однако в случае опасений родителей за здоровье своего ребенка предоставляется право продолжить дистанционное обучение. По словам депутата, пользуются этим правом немногие.
"Дети устали сидеть дома. Возвращаются к очному обучению с воодушевлением и ребята, и учителя. Ведь учебный процесс – это не только уроки, оценки, знания и экзамены, но и социализация: для успеха в учебе важны человеческий контакт между учеником и учителем так же, как важны командная работа, дружный школьный коллектив", – заключила Перфилова.
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