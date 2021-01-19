В Совфеде рассказали, сколько медиков получат право на досрочную пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 25% российских медиков получат право на досрочную пенсию после работы с пациентами с COVID-19, сообщает РИА Новости с ссылкой на заслуженного врача РФ Владимира Круглого.
Он напомнил, что в прошлом году кабмин принял постановление, по которому медики, работающие с пациентами, больными COVID-19, получают льготный стаж.
"Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20–25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными", – заявил он.
Ранее россияне определили размер пенсии для комфортной жизни. Данный показатель оказался в три раза больше средней пенсии в текущем году.
Кроме того, руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал, кто в 2021 году сможет получать пенсию больше 30 тысяч рублей. Он пояснил, что размер страховой пенсии по старости зависит от числа заработанных за всю жизнь средств.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может решиться уже к весне
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