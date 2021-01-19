В Совфеде рассказали, сколько медиков получат право на досрочную пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 25% российских медиков получат право на досрочную пенсию после работы с пациентами с COVID-19, сообщает РИА Новости с ссылкой на заслуженного врача РФ Владимира Круглого.

Он напомнил, что в прошлом году кабмин принял постановление, по которому медики, работающие с пациентами, больными COVID-19, получают льготный стаж.

"Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20–25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными", – заявил он.

Ранее россияне определили размер пенсии для комфортной жизни. Данный показатель оказался в три раза больше средней пенсии в текущем году.

Кроме того, руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал, кто в 2021 году сможет получать пенсию больше 30 тысяч рублей. Он пояснил, что размер страховой пенсии по старости зависит от числа заработанных за всю жизнь средств.