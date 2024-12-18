NYT: врачи в США успешно пересадили женщине свиную почку

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Американским врачам впервые удалось успешно пересадить пациентке свиную почку. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The New York Times.

В 1999 году американка Тована Луни стала донором почки для своей матери, однако после сама начала страдать от почечной недостаточности. Женщина ожидала своей очереди на трансплантацию органа примерно восемь лет, но из-за нехватки донорских органов, а также гипертонии и повышенного уровня антител пройти на процедуру ей удалось только теперь.

Операция по пересадке почки свиньи с 10 генетическими правками прошла в клинике Langone Health. Отмечается, что орган начал производить мочу, а также выводить креатинин еще до того, как женщина очнулась от наркоза. Луни провела в больнице 11 дней, после чего вернулась домой.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского разработали новый способ пересадки поджелудочной железы, выявив особенность кровоснабжения головки органа. Как сообщил глава научного отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Аслан Балкаров, первую операцию по трансплантации поджелудочной железы с изолированным кровоснабжением по селезеночной артерии специалисты института провели еще в 2016 году.