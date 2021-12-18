Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в столичном регионе в субботу, 18 декабря. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.
По мнению метеорологов, температура воздуха в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза. При этом в ночь на воскресенье ожидается похолодание до -4 градусов.
Днем в субботу в городе будет дуть западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления составит порядка 746 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура воздуха составит от -6 до -1 градуса. В ночные часы в некоторых районах похолодает до -7 градусов.
Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17...-21 градуса.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.
В Москве на следующей неделе ожидается резкое похолодание
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