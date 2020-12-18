Сноубордист Соболев извинился за шутку, что он потерялся в лесу в Шерегеше

Фото: соцсети
Сноубордист Алексей Соболев извинился перед подписчиками за шутку, что он якобы заблудился в лесу у горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе. Пост спортсмен опубликовал в Instagram.
Ранее в соцсети появилось видеообращение Соболева, где он говорит, что вместе с друзьями заблудился в лесу. Спортсмен просит срочно скинуть телефон спасателей.
Отреагировавшие на сигнал полицейские нашли Соболева с друзьями живыми и невредимыми в гостиничном номере. Оказалось, что они не терялись, а видео было записано накануне.
"Сейчас задаю вопрос сам себе. Как такая идея прошла фильтр в моей голове? Когда стоишь по другую сторону и знаешь, что с тобой ничего не произошло, не думаешь, к каким последствиям приведет твоя тупая шутка…" – написал после этого спортсмен.
Он принес извинения всем, кто переживал из-за его шутки.
"Я позвоню каждому и лично попрошу прощения по телефону", – отметил Соболев.
Спортсмен добавил, что удалит видеозапись с обращением из леса, потому что она не стоила и сотой доли переживаний неравнодушных людей.
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