Полиция нашла в гостинице якобы заблудившегося в лесу сноубордиста Соболева

Фото: instagram.com/alexey_sobolev
Сноубордист Алексей Соболев, который заявлял, что заблудился в лесу, был обнаружен в гостинице в Кузбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по защите населения и территории Кемеровской области.
В организации отметили, что им не приходили сообщения о пропавших. Агентство сообщило, что в определенный момент им начали названивать подписчики сноубордиста, которые спрашивали, ищут его или нет.
Это произошло после того, как в Instagram Соболев записал видео, в котором заявил, что они вместе с друзьями заблудились в лесу. Спортсмен просил скинуть телефон спасателей. Действие в ролике заканчивается уже в темное время суток. Соболев говорил, что через два часа они уже не смогут выйти из леса.
"Они не пропадали. Сигнал не теряли, находятся в гостинице, телефоны выключены были у них. Полиция к ним приезжала в гостиницу в Таштаголе на Таежной", – сообщили в агентстве.
Источник в силовых структурах Кемеровской области подтвердил, что они находились в гостинице все это время. Он заявил, что это видео имеет постановочный характер.
"Они нигде не терялись, они записали это видео постановочное еще накануне, а сейчас они находятся в полном здравии", – сообщили в полиции.
Ранее в Подмосковье спасатели вытащили из озера провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел в деревне Подлипки. Его вытащили на берег и переодели в боевую одежду спасателя, также предоставив термопокрывало.
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