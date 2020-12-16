Полиция нашла в гостинице якобы заблудившегося в лесу сноубордиста Соболева

Фото: instagram.com/alexey_sobolev

Сноубордист Алексей Соболев, который заявлял, что заблудился в лесу, был обнаружен в гостинице в Кузбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по защите населения и территории Кемеровской области.

В организации отметили, что им не приходили сообщения о пропавших. Агентство сообщило, что в определенный момент им начали названивать подписчики сноубордиста, которые спрашивали, ищут его или нет.

Это произошло после того, как в Instagram Соболев записал видео, в котором заявил, что они вместе с друзьями заблудились в лесу. Спортсмен просил скинуть телефон спасателей. Действие в ролике заканчивается уже в темное время суток. Соболев говорил, что через два часа они уже не смогут выйти из леса.

"Они не пропадали. Сигнал не теряли, находятся в гостинице, телефоны выключены были у них. Полиция к ним приезжала в гостиницу в Таштаголе на Таежной", – сообщили в агентстве.

Источник в силовых структурах Кемеровской области подтвердил, что они находились в гостинице все это время. Он заявил, что это видео имеет постановочный характер.

"Они нигде не терялись, они записали это видео постановочное еще накануне, а сейчас они находятся в полном здравии", – сообщили в полиции.

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