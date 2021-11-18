Ученые заявили о синхронном биении сердец у пожилых пар

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Ученые из Иллинойского университета заявили о синхронном биении сердец у пожилых пар в момент, когда они находятся рядом, сообщает "Газета.ру".

На протяжении двух недель исследователи следили за 10 супружескими парами в возрасте 64–88 лет с помощью браслета, фиксировавшего частоту сердцебиения. Выяснилось, что при совместном времяпрепровождении под ритм сердечных сокращений ведущего в паре подстраивался ритм второго.

При этом, ученые подчеркивают, что до конца неизвестно влияние синхронизации сердечных ритмов на физиологию и поведение супругов. Однако точно можно сказать, что связь мужчины и женщины с годами возрастает.

Ранее исследователи из США установили, что у бабушек эмоциональная привязанность к внукам больше, чем к детям. Выяснилось, что у стариков активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, при рассматривании фотографий внуков, а при взгляде на снимки детей – области, связанные с когнитивной эмпатией.

