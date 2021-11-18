Американские ученые выяснили физику щелчка пальцами

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Ученые из США выяснили, что в ходе щелчка пальцами человеческое тело производит наибольшее известное ускорение. Об этом сообщает Journal of the Royal Society Interface.

Исследователи из Технологического института Джорджии решили провести такое исследование после просмотра фильма "Мстители: Война бесконечности". Ученые хотели выяснить, возможно ли щелкнуть пальцами в металлической перчатке, как это делает Танос.

Для этого исследователи изучили процесс щелчка пальцами с помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы.

"Щелчок пальца происходит всего за семь миллисекунд. Это более чем в 20 раз быстрее, чем моргает глаз, – 150 миллисекунд", – отметил один из ученых Саад Бхамла.

Исследователи выяснили, что максимальная угловая скорость вращения может достигать 7,8 тысячи градусов в секунду, а угловое ускорение – 1,6 миллиона градусов в секунду в квадрате. Данное ускорение – наибольшее из измеренных для человеческого тела.

При этом ученые обнаружили, что при надевании наперстков угловое ускорение значительно падало, что указывает на невозможность щелчка пальцами Таносом. Исследователи считают, что это связано с сокращением зоны касания между пальцами.

Оказалось, что скорость щелчка обеспечивается за счет высокого трения между большим и средним пальцами. Оно позволяет накапливать энергию до момента ее высвобождения, когда большой палец соскальзывает.

Ранее российские ученые создали блокирующую проникновение коронавируса в клетку молекулу, которая станет основой для нового лекарства от COVID-19.

Заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН Вадим Макаров рассказал, что созданная молекула получила название PDSTP. Макаров отметил, что она присоединяется к клетке хозяина и блокирует возможность присоединения вируса.

