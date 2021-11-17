Ученые обнаружили в крови человека белок, "предсказывающий" диабет

Фото: depositphotos/imagepointfr
Шведские ученые из Университета Лунда в Мальме обнаружили белок, позволяющий "предсказать" начало диабета второго типа независимо от возраста, веса, диеты или уровня активности человека, сообщает Pravda.Ru.
В ходе проводимого ими исследования было установлено, что сигналом о начале развития диабета может служить высокий уровень фоллистатина – белка, помогающего расщеплять жировые отложения.
Исследователи заметили, что накопление фоллистатина вызывает диабет второго типа. Причем уровень белка повышается примерно за 19 лет до появления симптомов.
"Это исследование показывает, что фоллистатин обладает потенциалом стать важным биомаркером для прогнозирования будущего диабета второго типа, а также приближает нас на один шаг к пониманию механизмов, лежащих в основе заболевания", – убежден доктор Ян Де Маринис, доцент Университета Лунда и ведущий автор исследования.
Ранее врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова назвала способы, позволяющие избежать диабета. Для этого необходимо изменить образ жизни: заниматься спортом, не допуская появления избыточного веса, и ограничить употребление сладкого.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: