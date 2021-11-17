Ученые обнаружили в крови человека белок, "предсказывающий" диабет

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Шведские ученые из Университета Лунда в Мальме обнаружили белок, позволяющий "предсказать" начало диабета второго типа независимо от возраста, веса, диеты или уровня активности человека, сообщает Pravda.Ru.

В ходе проводимого ими исследования было установлено, что сигналом о начале развития диабета может служить высокий уровень фоллистатина – белка, помогающего расщеплять жировые отложения.

Исследователи заметили, что накопление фоллистатина вызывает диабет второго типа. Причем уровень белка повышается примерно за 19 лет до появления симптомов.

"Это исследование показывает, что фоллистатин обладает потенциалом стать важным биомаркером для прогнозирования будущего диабета второго типа, а также приближает нас на один шаг к пониманию механизмов, лежащих в основе заболевания", – убежден доктор Ян Де Маринис, доцент Университета Лунда и ведущий автор исследования.

Ранее врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова назвала способы, позволяющие избежать диабета. Для этого необходимо изменить образ жизни: заниматься спортом, не допуская появления избыточного веса, и ограничить употребление сладкого.

