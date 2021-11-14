Врач назвала способы избежать сахарного диабета

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Многие люди, страдающие сахарным диабетом, могли бы избежать его, изменив образ жизни, рассказала врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
Она отметила, что причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность, которая возникает в условиях минимальной физической активности и употребления продуктов, богатых жиров или легкоусвояемыми углеводами.
По словам Котешковой, ключевым фактором развития этого заболевания является масса тела, а не непосредственный прием сладкой пищи.
"Да, может возникнуть сахарный диабет при определенных обстоятельствах, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность, <...>. Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Ранее медики выяснили, что у людей, страдающих диабетом, параллельно развивается диабетическая дерматопатия, которая представляет из себя новообразования в виде коричневых пятен на коже рук и ног. В связи с этим они призвали внимательно следить за состоянием кожного покрова.
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