С 22 ноября визовый центр ФРГ в РФ начнет прием документов на визы для ученых и студентов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
С 22 ноября студенты, ученые, научные сотрудники могут подавать документы на оформление национальной визы в визовый центр Германии в Москве. Об этом посольство Германии в РФ объявило в Twitter.
"С 22 ноября визовый центр Германии в Москве начинает прием документов на оформление национальной визы для исследователей, приглашенных ученых/научных сотрудников и для некоторых других категорий", – говорится в публикации.
Уточняется, что подавать документы могут те студенты, которые имеют допуск к обучению в высшем учебном заведении, в колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки. Речь также идет о тех, кто в рамках программы международного обмена собирается пройти стажировку.
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил для рассмотрения в первом чтении законопроект, упрощающий пребывание в России иностранцев, приехавших для получения образования.
С предложением упростить пребывание иностранных студентов в России выступило МВД РФ. В министерстве предположили, что поправки позволят снизить нагрузку на его территориальные органы в части приема уведомлений о проживании в РФ и внесения сведений в ведомственные учеты.
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