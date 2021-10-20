В Госдуме поддержали законопроект, упрощающий пребывание иностранных студентов в РФ

16:08
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил для рассмотрения в первом чтении законопроект, упрощающий пребывание в России иностранцев, приехавших для получения образования. Об этом сообщает РИА Новости.
"Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования", – говорится в пояснительной записке к документу.
Разрешение на временное проживание в целях получения образования будет выдаваться иностранцам по заявлению на срок обучения по очной форме и на последующие 180 календарных дней. Также иностранным студентам не потребуется подтверждать знание русского языка, истории и законодательства России.
С предложением упростить пребывание иностранных студентов в России выступило МВД РФ. В министерстве предположили, что поправки позволят снизить нагрузку на его территориальные органы в части приема уведомлений о проживании в РФ и внесения сведений в ведомственные учеты.
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