Врач рассказала, чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-терапевт первой квалификационной категории, заведующая приемным отделением городской клинической больницы № 17 Елена Семенова рассказала, чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Она пояснила, что, когда в легкие попадают токсины, там развивается специфическое воспаление. По словам специалиста, такое случается у всех курильщиков, однако у некоторых на этом фоне возникает хроническая обструктивная болезнь легких.
При этой патологии из-за постоянного воспаления в дыхательных путях выделяются вещества, которые убивают соседние ткани. В результате разрушаются бронхи, альвеолы и легочные сосуды. В этом случае нужно срочно обратиться к пульмонологу.
Семенова заявила, что, хотя многие считают, что на образование такой болезни влияет экология, на самом деле у 8–9 из 10 пациентов главной причиной заболевания является именно курение. Причем дозы употребления табака и стаж курения не всегда имеют значение.
"Все очень индивидуально: один будет помногу курить всю жизнь и не заболеет, а другой только-только пристрастится или даже просто станет пассивным курильщиком – и получит ХОБЛ. Именно так зачастую болезнь развивается у некурящих женщин, в семье или на работе, у которых есть заядлые курильщики", – цитирует врача сайт "Аргументы и факты".
Как быстро развивается и прогрессирует ХОБЛ, зависит от наличия или отсутствия у человека определенного фермента. Если от рождения наблюдается дефицит этого вещества, то это повышает риск заболевания. Обладателям такой генетической особенности строго запрещено курить. Даже две сигареты в сутки для них могут быть фатальными.
Более 50% пациентов с ХОБЛ – это люди в возрасте от 40 до 67 лет, однако в последние годы эта патология молодеет и обнаруживается даже до 30 лет. Выявить заболевание поможет спирометрия – она измеряет жизненную емкость легких, объем выдоха за секунду и другие характеристики дыхания.
Первый признак проверить здоровье – это кашель курильщика по утрам. Проблема в том, что многие на этом этапе не обращаются к пульмонологу, а доходят до него уже тогда, когда начинают чувствовать изнуряющую одышку. К тому же эта болезнь дает знать о себе не сразу. Так, от первых ее признаков до тяжелого состояния проходят десятки лет, заключил врач.
Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал, что самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к специалисту, – это кашель. Есть порядка пятидесяти болезней, вызывающих его, и только часть из них связана с легкими.
"Доктор 24": кашель
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