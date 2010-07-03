Участница от России не поедет на конкурс "Мисс Вселенная" в США

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россиянка Алина Санько не поедет на конкурс "Мисс Вселенная", который в 2019 году пройдет в США. Об этом рассказала директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк, сообщает ТАСС.

По ее словам, изначально планировалось, что Санько поедет на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Однако организаторы последнего слишком поздно сообщили о датах и месте проведения финала. Россиянка не сможет получить американскую визу и подготовиться к конкурсу "Мисс Вселенная".

"В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой – 14 декабря. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того что организаторы так поздно сообщили, мы не едем", – объяснила Беляк.

Ранее представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе не дали визу в США. Девушка предоставила все необходимые документы и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства, однако ей сообщили, что "такие документы подаются уже не впервые". В итоге Субботе отказали в визе без объяснения причин.

Конкурс "Мисс Вселенная – 2019" будет проходить в Атланте с 28 ноября по 8 декабря. Конкурс проводится в 68-й раз.

