Участнице конкурса "Мисс Вселенная" от Украины не дали визу в США

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Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе не дали визу в США, сообщила глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова в Facebook.

Филимонова обратилась с открытым письмом к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору. По ее словам, дату подачи документов в посольство назначили на 12 ноября, но по техническим причинам ее перенесли на два дня.

Суббота предоставила все необходимые документы и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства. Однако ей сообщили, что "такие документы подаются уже не впервые". В итоге Субботе отказали в визе без объяснения причин.

Филимонова попросила Тейлора вмешаться в эту ситуацию, отметив, что девушке нужно прилететь в США 27 ноября.

Конкурс "Мисс Вселенная – 2019" будет проходить в Атланте с 28 ноября по 8 декабря. Конкурс "Мисс Вселенная" проводился в 68-й раз.

В прошлом году международный конкурс красоты проходил в Бангкоке. Победительницей "Мисс Вселенная – 2018" стала 24-летняя участница от Филиппин Катриона Грэй. Второе место досталось представительнице Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал.

