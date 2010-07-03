В Госдуме оценили введение невозвратных тарифов для отелей

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В комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержали введение невозвратных тарифов для отелей при условии снижения цен на проживание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Дмитрия Свищева (ЛДПР).

"Если это будет, действительно, 20-30%, а может и побольше процентов снижение цены по сравнению с их обычной ценой, то, я считаю, это будет важная мера поддержки для развития туризма и отдыха. В основной своей массе люди, которые ездят по отелям внутри России, планируют за несколько месяцев вперед свой отдых. И, конечно, такая финансовая поддержка будет существенной с точки зрения уменьшения стоимости за проживание", – отметил Свищев.

По его словам, при утверждении невозвратных тарифов следует уделить особое внимание отелям, чтобы они "не спекулировали этой возможностью" и выполняли все требования.

Ранее стало известно, что в России предлагают законодательно закрепить невозвратный тариф для отелей. В "Опоре России" объяснили свое предложение практикой применения невозвратных тарифов в авиа- и железнодорожных перевозках.

По аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за отказ от размещения только при крайних обстоятельствах – несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги. Эта и другие инициативы организации, помимо Минэкономразвития, направлены также в Ростуризм и Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре пояснили, что сейчас невозвратные тарифы противоречат закону.

На данный момент законодательство запрещает невозвратные тарифы. Сейчас гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив фактически понесенные подтвержденные расходы, которые гостиницы фактически не могут подтвердить.

