В АТОР оценили идею ввести невозвратные тарифы для отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов прокомментировал Москве 24 предложение ввести невозвратный тариф для отелей.

По его словам, такая политика невозвратных тарифов уже используется в отелях и отражена в разных системах бронирования, только звучит она не как невозвратный тариф, а как штраф за аннуляцию.

"Есть тарифы, которые не предполагают штраф за аннуляцию, там обычно стоимость высокая, есть тарифы, которые предполагают такой штраф, и там стоимость одного номера ниже. Фактически гостиницы и системы бронирования уже имеют возможность управлять подобными тарифами и предоставлять их для покупателей. Дополнительное законодательное закрепление возвратных тарифов возможно, и, вероятно, это будет чисто и понятно для всех, но реально этот механизм уже используется", – говорит эксперт.

Курносов отметил, что в данном случае речь идет о некой унификации термина "невозвратный тариф" и использовании его не только в сфере авиабилетов, но и в сфере гостиниц. "По сути, этот механизм уже есть, он по-другому называется и достаточно эффективно используется", – подчеркнул он.

Специалист также назвал, какую выгоду может получить потребитель в данном случае.



Александр Курносов вице-президент комитета АТОР по въездному туризму Для пользователя плюсом может быть то, что если он понимает, что точно поедет, то тут как с авиабилетами – есть возможность более выгодно получить услуги. Пользователь сам оценивает свои риски – нужна ему аннуляция или нет и, соответственно, этот билет будет возвратный или нет.

Ранее стало известно, что в России предлагают законодательно закрепить невозвратный тариф для отелей, об этом сообщает "Коммерсант".

Инициатива направлена в Минэкономики, Ростуризм и Роспотребнадзор, они должны будут ответить в срок до 1 декабря, в дальнейшем предложения будут доработаны и направлены в правительство. В Роспотребнадзоре уточнили, что невозвратные тарифы сейчас противоречат закону.

В "Опоре России" объяснили свое предложение практикой применения невозвратных тарифов в авиа- и железнодорожных перевозках. По аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за отказ от размещения только при крайних обстоятельствах – несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги. Эта и другие инициативы организации, помимо Минэкономразвития, направлены также в Ростуризм и Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре пояснили, что сейчас невозвратные тарифы противоречат закону.

На данный момент законодательство запрещает невозвратные тарифы. По действующим правилам гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив фактически понесенные подтвержденные расходы, которые гостиницы фактически не могут подтвердить. Да и в случае незаезда гостя плата с него может быть снята не более чем за одни сутки.