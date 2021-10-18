За год в благотворительном сервисе на mos.ru сделано свыше 30 тысяч пожертвований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 30 тысяч пожертвований внесли москвичи с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис был запущен в октябре прошлого года. Сделать пожертвование можно в несколько кликов, минимальная сумма – 50 рублей.

"Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тысяч", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, данный формат удобен и востребован среди граждан. Кроме того, у сервиса есть и просветительская функция. Теперь у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории.

В сентябре текущего года пользователи благотворительного сервиса mos.ru пожертвовали более 1 миллиона рублей. Эта сумма стала наибольшей с момента запуска проекта.

