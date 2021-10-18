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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать, если ребенок отказывается от еды.

По его словам, в таких ситуациях проблемой является "избирательный аппетит". Так, ребенок может есть одни блюда (такие как фруктовые пюре и каши), но отказываться от других (вроде супов и овощей).

Комаровский подчеркнул, что родителям не нужно реагировать на слезы и капризы ребенка, соглашаясь давать ему любимые продукты, только чтобы он поел.

"Если он не хочет есть, вы должны улыбнуться и пойти с ним гулять, а после предложить ту же самую еду. Нет более эффективного инструмента, чем чувство голода", – рассказал врач в эфире программы "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина".

Специалист отметил, что ребенок отказывается от еды, зная, что после каприза он получит то, что он хочет.

Ранее Комаровский рассказал, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий в школе.

Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.

