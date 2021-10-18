В Союзе женщин РФ высказались об идее Милонова не пускать незамужних в Турцию

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Заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу, депутат Госдумы Ольга Германова рассказала Москве 24, что не поддерживает идею Виталия Милонова о запрете незамужним россиянкам посещать Турцию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним женщинам нужно запретить ездить в Турцию. По мнению парламентария, иногда турецкие мужчины подпаивают россиянок паленым алкоголем и в целом славятся не самым лучшим поведением. В частности, "поют песни о большой любви", а затем ребенок оказывается "в собственности у этого турецкого папаши", в то время как мама совершенно бесправная, подчеркнул он.





Ольга Германова депутат Госдумы, заместитель председателя Союза женщин России Я лично эту идею поддерживать не буду, потому что это ущемление прав женщин. Эту проблему запретительными мерами мы не решим. Разве этим можно оградить россиянок?

По словам Германовой, с девушками нужно вести разъяснительную беседу, чтобы они понимали, какие опасности могут поджидать их за границей.

"У россиянок надо формировать сознание, мышление, понимание ситуации. Это надо начинать с детского сада. Объяснять девочкам их права, их ответственность", – подчеркнула она.





Ольга Германова депутат Госдумы, заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу Я вижу эту проблему и вижу опыт наших девочек, которые считают, что, как только они переступили порог страны, за каждым углом их ждут богатые люди, которые обеспечат им райскую жизнь. Райскую жизнь можно обеспечить собственным личным трудом. Это нужно объяснять нашим девочкам.

Ранее туристы рассказали, в каких городах живут самые добрые местные жители. Наиболее благоприятное впечатление на них произвели итальянцы – такой ответ дали 13% путешественников, гостеприимство грузин отметили 11,5% респондентов. При этом 8% туристов запомнили доброжелательность турков.