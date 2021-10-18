В Союзе женщин РФ высказались об идее Милонова не пускать незамужних в Турцию

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Заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу, депутат Госдумы Ольга Германова рассказала Москве 24, что не поддерживает идею Виталия Милонова о запрете незамужним россиянкам посещать Турцию.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним женщинам нужно запретить ездить в Турцию. По мнению парламентария, иногда турецкие мужчины подпаивают россиянок паленым алкоголем и в целом славятся не самым лучшим поведением. В частности, "поют песни о большой любви", а затем ребенок оказывается "в собственности у этого турецкого папаши", в то время как мама совершенно бесправная, подчеркнул он.
По словам Германовой, с девушками нужно вести разъяснительную беседу, чтобы они понимали, какие опасности могут поджидать их за границей.
"У россиянок надо формировать сознание, мышление, понимание ситуации. Это надо начинать с детского сада. Объяснять девочкам их права, их ответственность", – подчеркнула она.
Ранее туристы рассказали, в каких городах живут самые добрые местные жители. Наиболее благоприятное впечатление на них произвели итальянцы – такой ответ дали 13% путешественников, гостеприимство грузин отметили 11,5% респондентов. При этом 8% туристов запомнили доброжелательность турков.
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