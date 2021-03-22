Туристы перечислили страны с самыми дружелюбными местными жителями

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Туристы рассказали, в каких городах живут самые добрые местные жители. Они выделили Италию, Грузию и Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по бронированию билетов OneTwoTrip.

Специалисты опросили 2 436 пользователей и выяснили, что наиболее благоприятное впечатление на путешественников произвели итальянцы – такой ответ дали 13%, гостеприимство грузин отметили 11,5% респондентов, а 8% запомнили доброжелательность турков.

Еще примерно по 4% туристов назвали Испанию, Германию и Грецию местами с самыми приятными местными жителями. В России самыми дружелюбными городами назвали Санкт-Петербург (22 %), Сочи (15%), Казань (14%), Владикавказ и Калининград (по 3%).

Большинство (88%) путешественников отметили, что им нравится общаться с местными жителями. Основными темами для разговора являются места для посещения, а также местная кухня. Уточняется, что 55% туристов поддерживают связь с новыми знакомыми из других городов и после возвращения домой.

Ранее OneTwoTrip узнал у туристов, как часто они фотографируют в поездках, и какие города чаще попадали в объективы камер. Абсолютное большинство путешественников (89,3% респондентов) привозят из поездок новые фотографии. Самой фотогеничной туристы считают Барселону: 7,4% россиян запечатлели город.