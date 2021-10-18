Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:33

Главная / Новости /

Астропсихолог объяснила, почему нельзя расслабляться после ретроградного Меркурия

Нервный октябрь: почему нельзя расслабляться после ретроградного Меркурия
общество эксклюзив

Фото: Depositphotos/Dmyrto_Z

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что после завершения периода ретроградного Меркурия, 18 октября, не стоит ждать беспрепятственного движения вперед.

Ретроградный Меркурий – явление, при котором создается видимое изменение в движении планеты. Оно происходит из-за положения Меркурия относительно Земли и движения их вокруг Солнца. Меркурий периодически замедляется, и возникает оптическая иллюзия, при которой кажется, что планета идет назад. Такое время принято ассоциировать с нарушением привычного порядка вещей: с упадком сил, изменениями в финансовой сфере, ссорами и другими неприятностями.

"Ретроградный Меркурий поменяет свое направление 18 октября, но процессы, которые он тормозил с 27 сентября, наладятся и наберут скорость не сразу. Меркурий регулирует дела, связаные с коммуникациями, поездками, переговорами. Плутон, Сатурн и Юпитер движутся медленно, создают напряжение из-за внутреннего стремления прорваться через сдерживающие обстоятельства и неудачи в достижении этой цели", – сказала Лозанчич.

Эксперт добавила, что в этот период хочется скорости и развития ситуации, но приходится мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии.

Важно отметить, что 20 октября произойдет очень сложное, напряженное и конфликтное полнолуние. Рекомендуется проявлять терпимость и не вовлекаться в напряженные ситуации, не планировать важные дела, сделки, гибко уклоняться от выяснения отношений, не поддаваясь на провокации.
Инга Лозанчич
астропсихолог

По словам специалиста, ни о какой стабильности до конца октября не идет речи, но после 23-го числа все процессы пойдут более активно.

Ранее нумеролог Игорь Силенок рассказал о самых благоприятных днях октября. По его словам, 21-го числа можно заявить о себе руководству, поскольку велика вероятность, что разговор пройдет успешно. В это время можно просить о повышении, но аргументированно.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать