Астропсихолог объяснила, почему нельзя расслабляться после ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что после завершения периода ретроградного Меркурия, 18 октября, не стоит ждать беспрепятственного движения вперед.
"Ретроградный Меркурий поменяет свое направление 18 октября, но процессы, которые он тормозил с 27 сентября, наладятся и наберут скорость не сразу. Меркурий регулирует дела, связаные с коммуникациями, поездками, переговорами. Плутон, Сатурн и Юпитер движутся медленно, создают напряжение из-за внутреннего стремления прорваться через сдерживающие обстоятельства и неудачи в достижении этой цели", – сказала Лозанчич.
Эксперт добавила, что в этот период хочется скорости и развития ситуации, но приходится мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии.
По словам специалиста, ни о какой стабильности до конца октября не идет речи, но после 23-го числа все процессы пойдут более активно.
Ранее нумеролог Игорь Силенок рассказал о самых благоприятных днях октября. По его словам, 21-го числа можно заявить о себе руководству, поскольку велика вероятность, что разговор пройдет успешно. В это время можно просить о повышении, но аргументированно.
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