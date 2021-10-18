Астропсихолог объяснила, почему нельзя расслабляться после ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что после завершения периода ретроградного Меркурия, 18 октября, не стоит ждать беспрепятственного движения вперед.



Ретроградный Меркурий – явление, при котором создается видимое изменение в движении планеты. Оно происходит из-за положения Меркурия относительно Земли и движения их вокруг Солнца. Меркурий периодически замедляется, и возникает оптическая иллюзия, при которой кажется, что планета идет назад. Такое время принято ассоциировать с нарушением привычного порядка вещей: с упадком сил, изменениями в финансовой сфере, ссорами и другими неприятностями.



"Ретроградный Меркурий поменяет свое направление 18 октября, но процессы, которые он тормозил с 27 сентября, наладятся и наберут скорость не сразу. Меркурий регулирует дела, связаные с коммуникациями, поездками, переговорами. Плутон, Сатурн и Юпитер движутся медленно, создают напряжение из-за внутреннего стремления прорваться через сдерживающие обстоятельства и неудачи в достижении этой цели", – сказала Лозанчич.

Эксперт добавила, что в этот период хочется скорости и развития ситуации, но приходится мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии.





Инга Лозанчич астропсихолог Важно отметить, что 20 октября произойдет очень сложное, напряженное и конфликтное полнолуние. Рекомендуется проявлять терпимость и не вовлекаться в напряженные ситуации, не планировать важные дела, сделки, гибко уклоняться от выяснения отношений, не поддаваясь на провокации.

По словам специалиста, ни о какой стабильности до конца октября не идет речи, но после 23-го числа все процессы пойдут более активно.

Ранее нумеролог Игорь Силенок рассказал о самых благоприятных днях октября. По его словам, 21-го числа можно заявить о себе руководству, поскольку велика вероятность, что разговор пройдет успешно. В это время можно просить о повышении, но аргументированно.

