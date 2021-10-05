Нумеролог рассказал о самых благоприятных днях октября

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Нумеролог Игорь Силенок рассказал Москве 24 о самых благоприятных днях октября.

"7 октября идеально подойдет для шопинга и похода в салон красоты: смена имиджа вас порадует. 8 октября можно смело делать процедуры, направленные на излечение и очищение организма", – советует он.

Силенок добавил, что 14 октября – хороший день для личностного развития. В частности, можно заняться делами, которые откладывались в долгий ящик, например начать бегать. Кроме того, по словам нумеролога, этот день подойдет для отказа от вредных привычек, среди которых и курение.

Еще одна дата, которую отметил эксперт, – 21 октября. По его словам, в этот день можно заявить о себе руководству, поскольку велика вероятность, что разговор пройдет успешно.





Игорь Силенок нумеролог В этот период можно просить о повышении, но делать это нужно аргументированно. Просто сказать: "Повысьте меня, потому что я хороший и классный", – не подойдет. Можно попросить большую нагрузку, взять на себя больше ответственности и доказать, что вы справитесь, а потому достойны повышения.

Ранее астролог Светлана Драган рассказала о наступлении периода ретроградного Меркурия, который продлится до 18 октября. По ее словам, в это время под прицелом окажутся документальные вопросы, деловые и личные взаимоотношения. Тем не менее затянувшиеся проблемы в ретроград могут разрешиться, подчеркнула специалист.



Медведева Светлана