Нумеролог рассказал о самых благоприятных днях октября

Фото: depositphotos/belchonock
Нумеролог Игорь Силенок рассказал Москве 24 о самых благоприятных днях октября.
"7 октября идеально подойдет для шопинга и похода в салон красоты: смена имиджа вас порадует. 8 октября можно смело делать процедуры, направленные на излечение и очищение организма", – советует он.
Силенок добавил, что 14 октября – хороший день для личностного развития. В частности, можно заняться делами, которые откладывались в долгий ящик, например начать бегать. Кроме того, по словам нумеролога, этот день подойдет для отказа от вредных привычек, среди которых и курение.
Еще одна дата, которую отметил эксперт, – 21 октября. По его словам, в этот день можно заявить о себе руководству, поскольку велика вероятность, что разговор пройдет успешно.
Ранее астролог Светлана Драган рассказала о наступлении периода ретроградного Меркурия, который продлится до 18 октября. По ее словам, в это время под прицелом окажутся документальные вопросы, деловые и личные взаимоотношения. Тем не менее затянувшиеся проблемы в ретроград могут разрешиться, подчеркнула специалист.
Читайте также
Медведева Светлана
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: