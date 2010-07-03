Психолог посоветовала тревожным людям не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия

Фото: depositphotos/TatyanaGl
Людям с повышенной тревожностью не стоит концентрироваться на негативных свойствах периода ретроградного Меркурия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольгу Маховскую.
Психолог отметила, люди с повышенной тревожностью реагирует беспокойно на любую волнительную информацию, добавив, что чужие беды и переживания обычно такими людьми воспринимаются как свои. По ее словам, такое состояние называется синтонностью. Во избежания лишней тревожности она посоветовала не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия.
"Все это довольно плохо, потому что гороскопы всегда составляются так, что и позитивные и негативные тенденции там представлены в некоем балансе. Чтобы не реагировать на такие вещи, нужно просто все это не читать. Задача составителей гороскопов - развлекать, а не решать вашу личную проблему", – сказала Маховская.
Она считает, что также не стоит приобретать амулеты и камни. По ее словам, такая покупка может стать полезной только в случае управления своей тревожностью. Однако психолог уверила, подобные приобретения все равно не решат проблему, добавив, что личные проблемы решаются с психологами.
В свою очередь, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Галина Криулина объяснила, камни-амулеты не обладают магическими свойствами. По ее словам, некоторые камни наоборот имеют отрицательные свойства.
"Если вопрос в обывательском плане, и мы говорим о том, что действительно ли построение атомной решетки в камнях может быть такой, чтобы воздействовать на человека – нет", – заключила специалист.
Как сообщалось ранее, с 31 октября по 20 ноября Меркурий третий раз станет ретроградным. По мнению астрологов, в течение этого времени люди могут встречаться с дисбалансом, спутанным сознание и непониманием вещей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: