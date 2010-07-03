Психолог посоветовала тревожным людям не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия

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Людям с повышенной тревожностью не стоит концентрироваться на негативных свойствах периода ретроградного Меркурия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольгу Маховскую.

Психолог отметила, люди с повышенной тревожностью реагирует беспокойно на любую волнительную информацию, добавив, что чужие беды и переживания обычно такими людьми воспринимаются как свои. По ее словам, такое состояние называется синтонностью. Во избежания лишней тревожности она посоветовала не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия.

"Все это довольно плохо, потому что гороскопы всегда составляются так, что и позитивные и негативные тенденции там представлены в некоем балансе. Чтобы не реагировать на такие вещи, нужно просто все это не читать. Задача составителей гороскопов - развлекать, а не решать вашу личную проблему", – сказала Маховская.

Она считает, что также не стоит приобретать амулеты и камни. По ее словам, такая покупка может стать полезной только в случае управления своей тревожностью. Однако психолог уверила, подобные приобретения все равно не решат проблему, добавив, что личные проблемы решаются с психологами.

В свою очередь, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Галина Криулина объяснила, камни-амулеты не обладают магическими свойствами. По ее словам, некоторые камни наоборот имеют отрицательные свойства.

"Если вопрос в обывательском плане, и мы говорим о том, что действительно ли построение атомной решетки в камнях может быть такой, чтобы воздействовать на человека – нет", – заключила специалист.

Как сообщалось ранее, с 31 октября по 20 ноября Меркурий третий раз станет ретроградным. По мнению астрологов, в течение этого времени люди могут встречаться с дисбалансом, спутанным сознание и непониманием вещей.

