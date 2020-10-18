08:08
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной продукции. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в Циндао извлекли частицу из пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески.
"Это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", – сообщается в заявлении центра.
Таким образом, было доказано, что коронавирус COVID-19 способен выживать на упаковке продукции на протяжении длительного времени. Это может произойти при особых условиях транспортировки замороженной продукции
В центре отметили, что в группу риска заражения входят работники отрасли, которые непосредственно контактируют с замороженной продукцией. При этом в Китае риск подобного случая инфицирования очень низкий, подчеркнули в центре.
"COVID-19 не является вирусом, который передается через пищу, случаев заражения через потребление пищи нет. По состоянию на сегодняшний день также и не обнаружено случаев заражения через контакт с замороженной морепродукцией", – добавили в центре
Там напомнили, что основными путями передачи COVID-19 остаются воздушно-капельный и тесный контакт.
Ранее ученые назвали фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19. В ходе эксперимента специалисты заразили одну группу мышей коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и COVID-19.
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