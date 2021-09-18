Эксперты перечислили самые частые способы обмана покупателей новостроек

Фото: depositphotos/belchonock

Некоторые застройщики пользуются тем, что покупатели недостаточно внимательно читают текст договора долевого участия, поэтому подписывают его на невыгодных условиях. Об этом рассказал генеральный директор компании "Единый Центр Инвестиций" Роман Корякин.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь в договоре необходимо обращать внимание на пункт о возможных финансовых взаиморасчетах при приемке квартиры.

"Речь идет об отличии метража квартиры от проектного. Необходимо обращать внимание на ту цифру расхождения, от которой возникают финансовые обязательства", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Необходимость данного условия договора в июле этого года еще раз подтвердил Верховный суд РФ. Об этом напомнила адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева. Она подчеркнула, что для защиты интересов дольщика необходимо, чтобы застройщик указал конкретные цифры, в пределах которых может колебаться площадь квартиры и при этом не будет изменяться конечная стоимость

"Если площадь квартиры наоборот уменьшится ниже установленного предела, застройщик должен будет вернуть разницу", – объяснила она.

По словам Токаревой, наиболее распространенным способом обмана дольщиков также являются обещания, которые даются на буклетах и на словах, они обычно не прописаны в договоре долевого участия.

Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки. Так, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. Таким образом, как уточнила Дымова, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.

Эксперт уточнила, что, когда жилье показывают днем, это может говорить о высоком уровне шума в квартире, который продавцы хотят скрыть, заглушая его обычным дневным шумом с улицы.