Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Известно, что пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом у всех скончавшихся был установлен диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе составило 5 044 человека.

За последние сутки в России выявили 5 905 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 805 случаев.

В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавируса

В Роспотребнадзоре высказали предположение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Так, с апреля текущего года во всем мире фиксируется снижение смертности от коронавируса.

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, за две недели в столице тестируют на коронавирус около миллиона человек. При этом в сутки количество тестов достигает 66 тысяч.