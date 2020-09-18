Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Известно, что пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом у всех скончавшихся был установлен диагноз "пневмония".
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе составило 5 044 человека.
За последние сутки в России выявили 5 905 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 805 случаев.
В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавируса
В Роспотребнадзоре высказали предположение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Так, с апреля текущего года во всем мире фиксируется снижение смертности от коронавируса.
По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, за две недели в столице тестируют на коронавирус около миллиона человек. При этом в сутки количество тестов достигает 66 тысяч.
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