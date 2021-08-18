В России выявили 20 914 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 704 (8,1%) протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 636 новых случаев коронавирусной инфекции, в Москве – 1 590, в Московской области – 1 240, в Нижегородской области – 521, в Свердловской области – 516, в Ростовской области – 485, в Пермском крае – 474, в Воронежской области – 463, в Красноярском крае – 450, в Самарской области – 446.

Всего в России зарегистрировано 6 663 473 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане и Бурятии.

За последние сутки в России подтверждено 799 смертей, за все время пандемии в стране умерли 172 909 человек. За минувшие 24 часа выписали 20 713 человек, за весь период – 5 939 037.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России идет разработка пятой вакцины от коронавирусной инфекции и скоро она будет завершена.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, при достижении коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием.