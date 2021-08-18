Патологоанатом назвал "главную тайну" COVID-19

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Главная "тайна" коронавируса не в том, почему от него умирают, а в том, почему выздоравливают, заявил патологоанатом Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволод Цинзерлинг.

"Почему некоторые пациенты заболевают легко <...>, а некоторые заболевают тяжело, но все-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител. От чего умирают люди, болеющие COVID-19, в общих чертах понятно. А вот почему они выздоравливают <...> мы не всегда знаем", – приводит его слова портал "Доктор Питер".

Патологоанатом также добавил, что коронавирусная инфекция поражает иммунные клетки памяти.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что около трети перенесших коронавирус не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела спустя 3–4 месяца после болезни.

При легком течении COVID-19 выздоровление наступает примерно через 2–3 недели, добавила эксперт, при среднетяжелом и тяжелом – через 3–6 недель. Если ПЦР-тест отрицательный, то симптоматика может сохраняться несколько недель или месяцев, отметила специалист.