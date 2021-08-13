Врач рассказал, как может измениться COVID-19 в будущем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус в будущем из-за изменений, вероятнее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам эксперта, постковидные синдромы в этом случае могут стать более выраженные и привести к инвалидизации. При этом летальность от COVID-19 вряд ли изменится, отметил он.
"Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека", – приводит слова Тимакова РИА Новости.
По мнению врача, новый измененный вариант коронавируса может появиться в течение полугода, что приведет к новому всплеску заболеваний.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме.
Врач отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.
В США просят приравнять постковидный синдром к инвалидности
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