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Москва 24

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Общество

05:15

Врач рассказал, как может измениться COVID-19 в будущем

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус в будущем из-за изменений, вероятнее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, постковидные синдромы в этом случае могут стать более выраженные и привести к инвалидизации. При этом летальность от COVID-19 вряд ли изменится, отметил он.

"Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека", – приводит слова Тимакова РИА Новости.

По мнению врача, новый измененный вариант коронавируса может появиться в течение полугода, что приведет к новому всплеску заболеваний.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме.

Врач отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.

В США просят приравнять постковидный синдром к инвалидности

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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