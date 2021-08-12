Иммунолог рассказал, где можно переждать пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полностью изолировать себя от коронавируса можно только в бункере, так как даже на даче есть риск заразиться. Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился иммунолог, кандидат медицинских наук, сенатор Совета Федерации Сергей Леонов.

От отметил, что в этом году многие россияне уезжают на дачи и в деревни не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы переждать третью волну коронавируса, однако этот способ не работает, поскольку всегда есть те, кто может занести патоген.

"Полностью изолироваться можно только в бункере, где пища сама воспроизводится и нет никаких контактов с внешним миром. Фактически для изоляции нужен космический корабль на орбите Земли", – сказал он.

По его мнению, мало кто может выдержать несколько лет без общения с другими людьми, поэтому как способ обезопасить себя от коронавируса вакцинация надежнее, нежели изоляция.

За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве, где отмечается наиболее низкий темп прироста (0,15%), зафиксировано 2 294 новых случая инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 801, а в Московской области – 1 143.

Всего за этот период скончались 808 человек, а выздоровели – 20 195. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 5 828 972 россиянина.

