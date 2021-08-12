В России выявили 21 932 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 740 (8,1%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировано 2 294 новых случая инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 801, в Московской области – 1 143, в Нижегородской области – 549, в Свердловской области – 523.

Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве (0,15%), Татарстане (0,2%), а также Псковской и Кировской областях, Карачаево-Черкесии (0,24%).

За сутки в стране от COVID-19 скончались 808 человек, а за весь период пандемии – 168 049 человек. Выздоровели 20 195 пациентов. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 5 828 972 россиянина.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении в России числа новых случаев коронавируса и госпитализаций.

Общий спад заболеваний, по его словам, прямо зависит от количества пациентов с поствакцинальным иммунитетом. Он полагает, что число таких людей заметно возросло в течение последних полутора месяцев.

