В России выявили 21 932 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 740 (8,1%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
В Москве зафиксировано 2 294 новых случая инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 801, в Московской области – 1 143, в Нижегородской области – 549, в Свердловской области – 523.
Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве (0,15%), Татарстане (0,2%), а также Псковской и Кировской областях, Карачаево-Черкесии (0,24%).
За сутки в стране от COVID-19 скончались 808 человек, а за весь период пандемии – 168 049 человек. Выздоровели 20 195 пациентов. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 5 828 972 россиянина.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении в России числа новых случаев коронавируса и госпитализаций.
Общий спад заболеваний, по его словам, прямо зависит от количества пациентов с поствакцинальным иммунитетом. Он полагает, что число таких людей заметно возросло в течение последних полутора месяцев.
Петербург обогнал Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки
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