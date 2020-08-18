Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,47 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, столица находится во второй десятке среди российских регионов.

Также Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев коронавирусной инфекции – этот показатель в столице составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 4 748 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 377 пациентов не имели клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 932 493 случая COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Карелии, Московской области, Забайкальском крае, Смоленской и Брянской областях, Северной Осетии и Калмыкии.

Специалисты Роспотребнадзора ранее назвали долю россиян, у которой есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.