Принцесса из Лимпопо вышла замуж за жителя Алтайского края

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Принцесса из африканской провинции Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за жителя города Яровое и переехала в Алтайский край. Об этом сообщает "Вести Алтай".

Уроженка Южной Африки проживает на Алтае уже второй год. При этом переехать в Яровое было ее собственным предложением. Однако прежде россиянин выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи, на родине Зенки. Вторая свадьба проходила в Кейптауне. В Яровое супруги переехали посреди зимы, однако снег не испугал Зенки.

Теперь африканскую принцессу навещают алтайские школьники, чтобы подтянуть свои знания английского. Отмечается, что в будущем супруги мечтают открыть сразу две школы: английского языка – в России и русского языка – в Африке.

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