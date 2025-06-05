Mirror: британец пролетел 1 600 км, чтобы привезти беременной жене брата сосиску в тесте

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Британец пролетел 1 600 километров, чтобы привезти беременной жене брата сосиску в тесте, которую она внезапно захотела. Об этом сообщает Mirror.

Лорен Ниланд и ее муж Джейми отдыхали в Португалии, когда женщина призналась, что очень хочет съесть сосиску в тесте из сети пекарен Greggs. Исполнить ее желание вызвался брат мужа, специально прилетевший к ним с выпечкой в кратчайший срок.

"Мой брат ехал весь день в Португалию, чтобы привезти ей ее, и теперь уезжает через 24 часа. Спасибо, братан. Счастливого пути домой", – написал Джейми в соцсетях.

Комментаторы отреагировали на это по-разному: кто-то похвалил будущего дядю за преданность, кто-то назвал его героем. Однако один из них заявил, что усилия мужчины были излишними, ведь в Португалии есть места, где можно найти те же товары, что и в Великобритании.

Ранее врачи рассказывали, что примерно 60–90% беременных испытывают различные нарушения сна. Среди них трудности с засыпанием, поверхностный сон, частые пробуждения, неприятные ощущения в ногах и дневная сонливость.

Кроме того, изжога, особенно после позднего ужина, также мешает отдыху. Боли в спине, суставах и пояснице, связанные с изменением центра тяжести, также добавляют дискомфорт.

Важно придерживаться правил: например, поддерживать прохладу в спальне, а также заканчивать прием пищи за два часа до ночного отдыха, чтобы минимизировать вероятность изжоги.

