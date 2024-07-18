Восточный округ Москвы отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Восточный административный округ столицы отправил гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Агентство "Москва".

"Самое главное – понимать реальные потребности наших бойцов, отправлять, что особенно нужно. Очень радует, что у нас такая неравнодушная команда, которая всегда готова помогать. От всего сердца благодарю исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Восточного округа Москвы Елену Хаустову – инициатора и лидера этой благотворительной миссии, а также всех ребят-волонтеров, кто присоединился к такому доброму и очень важному делу. Мы в очередной раз все вместе показали, что добро – это просто", – сказала руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк.

В свою очередь, заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов подчеркнул, что важно помогать участникам специальной военной операции.

"Волонтеры Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве и команда Потапова присоединились к отправке гуманитарного груза в зону СВО, потому что мы все вместе считаем своим священным долгом заботу о тех, кто сейчас защищает нашу страну", – сказал Потапов.

Представитель общероссийской организации "Офицеры России" Сабина Цветкова отметила, что большое количество граждан России помогают участникам СВО.

"Победа куется в тылу. С момента начала СВО огромное количество неравнодушных граждан нашей страны, Москвы, объединились в едином порыве помогать нашим ребятам, кто сейчас защищает нашу родину, наше спокойствие, наш мир. Все собираются, а особенно приятно и трепетно, когда приходят и помогают, и приносят гуманитарную помощь родители с маленькими детьми, люди золотого, уважаемого возраста, наши любимые, почитаемые старики. Это очень важно, что сегодня все плечом к плечу объединились и помогают нашим ребятам, и отправляют частичку домашнего тепла", – сказала Цветкова.

Елена Хаустова рассказала, что гуманитарная помощь будет отправлена в военные госпитали в Донецке.

"Первый конвой мы отправили в феврале 2022 года. На сегодня это 28-й конвой очередной. Стараемся отправлять сейчас уже каждый месяц. Начиная с этого года вышли на объем 25 тонн ежемесячно. Сегодня у нас рекордный конвой, мы отправляем на пять тонн больше. Традиционно это идет для военных госпиталей в Донецке, на линии соприкосновения, у нас пять госпиталей таких. За нами закреплены пять бригад, с которыми работаем, – это и саперы, и медики военные, и связисты, и инженеры, и штурмовики. Работаем сугубо по заявкам, то есть нам раз в месяц присылают заявки с линии фронта. Мы их здесь обрабатываем. Собираем всегда совместно. Это, конечно, жители Восточного округа, это депутаты-муниципалы, это волонтеры "Единой России", у нас очень большая команда", – сказала Хаустова.

Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции. Российский лидер подчеркивал, что заниматься этим необходимо постоянно.