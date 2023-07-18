В Минздраве РФ назвали порочным желание женщин строить карьеру вместо семьи

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что желание женщин строить карьеру, при этом откладывая деторождение на потом, является порочным, а также назвал ответственным решение стать матерью.

"Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением", – приводятся его слова на сайте Госдумы.

По словам Мурашко, из-за такого желания женщины часто сталкиваются с бесплодием. Поэтому, как считает глава Минздрава, ситуация в России должна быть пересмотрена.

Ранее в Минздраве РФ заявили о разработке проекта приказа по контролю оборота препаратов для абортов. Мурашко выразил мнение, что предметно-количественный учет возможно реализовать.

По словам министра, проект был направлен в том числе в заинтересованные в нем федеральные органы для получения соответствующих комментариев. Он подчеркнул, что ведомство будет настаивать на его принятии до конца года.

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