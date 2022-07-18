Двойная радуга появилась над Москвой

Фото: Москва 24

Пасмурное небо над столицей украсила двойная радуга.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды до конца дня, 18 июля. В некоторых районах города прогнозируются кратковременный дождь, гроза, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Столичные власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды. Водителям посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте.

Московскую область уже накрыли дожди и град.