Диетолог рассказала, от каких перекусов нельзя поправиться

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть в качестве перекуса фрукты, овощи, молочные продукты, орехи и "правильные бутерброды".

Эксперт отметила, что существует два варианта перекуса: один из них нужен для того, чтобы как-то продержаться до следующего приема пищи, а другой – чтобы заменить его.

В первом случае можно съесть баночку натурального йогурта, немного двухпроцентного творога и орехов, говорит диетолог. "Можно добавить немного сладостей, но опять же в виде ягод – например, творог с ягодами. Можно просто перекусить ими, можно съесть овощи, какой-то фрукт", – рассказывает Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Если хочется просто чего-то пожевать, то это могут быть кусочки сельдерея, морковки, болгарского перца, огурца, помидора, можно сделать это со специями. Это лучше, чем чипсы, конфеты или чай с печеньем. От чая с печеньем мы точно поправимся, а от нарезанных овощей со специями – нет.

Если перекус будет заменять обед, можно сделать его более сытным. "Это может быть цельнозерновой хлеб, кусочек курицы, рыбы, яичницы, какой-нибудь зеленый салат, ломтик огурца, перца, можно намазать горчицу, хрен. Это уже не как просто перекус и вроде бы и не обед, но это достаточно калорийное блюдо. То же самое можно сделать в лаваше. Можно взять с собой на перекус кусочек запеканки, пару сырников. И нужно понимать, что это достаточно калорийно", – говорит эксперт.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала не выбирать колбасу в качестве перекуса. Специалист отметила, что злоупотребление этим продуктом может привести к повышению давления, набору веса и хроническому внутреннему воспалению.