Новый клиентский центр МосгорБТИ открыли в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре Москвы на Малом Гнездниковском переулке в доме 9, строении 7 открылся новый клиентский центр Московского городского бюро технической инвентаризации (ГБУ "МосгорБТИ"). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Там можно заказать услуги технической инвентаризации – обследование объекта с изготовлением документов технического учета, – а также оформить технические паспорта объектов, в том числе техпаспорт зонирования для квартир свободной планировки, поэтажные планы и экспликации, все виды справок и выписок", – рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Он добавил, что также в офисе доступны иные виды услуг учреждения – заказ копий архивной документации, кадастровые и геодезические работы, проекты и эскизы перепланировок, оценка недвижимости и другие сервисы.
Ранее сообщалось, что в МосгорБТИ появились услуги по расчету смет и контролю качества работ. Кроме того, появится возможность заказать специализированные документы.
Так, ведомость будет использоваться для фиксации дефектов и изъянов строительных работ в новостройках и защиты интересов в спорах с застройщиком. Специалисты бюро обследуют объект, проведут замеры, фиксируют неисправности, затем составляют документ.
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