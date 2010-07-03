Инициативу о запрете военным рассказывать в Cети о службе поддержали в Госдуме

Предложение министерства обороны России о запрете военным рассказывать о своей службе в интернете и СМИ нашло поддержку в Государственной думе. Инициативу одобрил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает Агентство "Москва".
"Во время выполнения служебных обязанностей необходимо думать именно о выполнении служебных обязанностей, а не о всякого рода селфи", – отметил Красов, добавив, что от безопасности военного зависит в том числе и безопасность всего государства.
Ранее стало известно о подготовленном Минобороны проекте указа президента, призванном обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил. Речь, в частности, идет о запрете военным рассказывать в СМИ и интернете о своей принадлежности к Вооруженным силам. Распространение информации о деятельности органов военного управления также предлагают считать дисциплинарным проступком. При этом в ходе сборов, дежурства, учений или военных действий будет нельзя хранить устройства, через которые фото, видео или данные геолокации могут утечь в Сеть.
17 июля стало известно, что рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Предложение Минобороны одобрил президент России Владимир Путин.
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